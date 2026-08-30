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Компанія "Чиста вода" зупинила виробництво і доставку після атаки РФ на Київщину

11:40 30.08.2026 Нд
1 хв
Компанія зазнала значних втрат через ворожий удар
aimg Тетяна Степанова
Компанія "Чиста вода" зупинила виробництво і доставку після атаки РФ на Київщину Фото: компанія "Чиста вода" зупинила виробництво і доставку після атаки РФ (.facebook.com/clearwaterua)
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Компанія "Чиста вода", виробництво якої розташоване у селі Мила Бучанського району на Київщині, тимчасово зупинила виробництво та доставку питної води після ураду Росії 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"Шановні клієнти, вимушені повідомити, що внаслідок ворожої атаки наша компанія зазнала значних втрат. У зв’язку з цим виробництво та доставку води тимчасово призупинено", - повідомили у комапнії.

Про строки відновлення виробництва та доставки води наразі не повідомляється.

Удар по селу Мила

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни вдарили дронами по складах у Бучанському районі на Київщині. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією.

Відомо про 38 загиблих та десятки постраждалих, зокрема діти.

Окрім складів, пошкоджені житлові будинки та пансіонат, триває масова евакуація.

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом удару Росії по складах у селі Мила, а також за фактом повторної детонації.

Все що відомо наразі про наслідки ворожого удару - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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