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Компания "Чистая вода" остановила производство и доставку после атаки РФ на Киевщину

11:40 30.08.2026 Вс
1 мин
Компания понесла значительные потери из-за вражеского удара
aimg Татьяна Степанова
Компания "Чистая вода" остановила производство и доставку после атаки РФ на Киевщину Фото: компания "Чистая вода" остановила производство и доставку после атаки РФ (.facebook.com/clearwaterua)
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Компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после правительства России 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Уважаемые клиенты, вынужденные сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены", - сообщили в компании.

О сроках возобновления производства и доставки воды пока не сообщается.

Удар по селу Мила

Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.

Известно о 38 погибших и десятках пострадавших, в том числе дети.

Кроме складов, повреждены жилые дома и пансионат, идет массовая эвакуация.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту удара России по слогам в селе Мила, а также по факту повторной детонации.

Все что известно сейчас о последствиях вражеского удара - читайте в материале РБК-Украина .

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