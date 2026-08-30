Компания "Чистая вода" остановила производство и доставку после атаки РФ на Киевщину
Компания "Чистая вода", производство которой расположено в селе Мила Бучанского района Киевской области, временно остановила производство и доставку питьевой воды после правительства России 28 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Уважаемые клиенты, вынужденные сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены", - сообщили в компании.
О сроках возобновления производства и доставки воды пока не сообщается.
Удар по селу Мила
Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.
Известно о 38 погибших и десятках пострадавших, в том числе дети.
Кроме складов, повреждены жилые дома и пансионат, идет массовая эвакуация.
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту удара России по слогам в селе Мила, а также по факту повторной детонации.
Все что известно сейчас о последствиях вражеского удара - читайте в материале РБК-Украина .