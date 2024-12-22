Компанія BMW виявила та припинила експорт своїх авто до Росії

Як розповіли у BMW, порушення виявили у філіалі компанії в німецькому місті Ганновер. Це вдалось зробити за допомогою проведення внутрішнього контролю, у зв'язку з чим подальший продаж транспортних засобів до Росії було зупинено.



"Крім того, BMW Group вирішила звільнити співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність", - повідомляє пресслужба компанії.



Таким чином, BMW підтвердила інформацію видання Business Insider, згідно з якою покупцям з Російської Федерації було передано понад 100 автомобілів преміум-класу попри те, що країна перебуває під санкціями.



В заяві компанії ще раз вказали, що заборона на експорт авто до РФ є частиною санкційних обмежень і BMW дотримується їх.



Також у BMW Group зауважили, що продукція іноді може потрапляти на російський ринок через так звані механізми "сірого імпорту", коли товари надходять через сторонніх постачальників, оминаючи офіційні канали. Компанія наголосила, що вживає активних заходів для запобігання подібним випадкам.