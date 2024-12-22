Компания BMW обнаружила и прекратила экспорт своих авто в Россию

Как рассказали в BMW, нарушения обнаружили в филиале компании в немецком городе Ганновер. Это удалось сделать с помощью проведения внутреннего контроля, в связи с чем дальнейшая продажа транспортных средств в Россию была остановлена.



"Кроме того, BMW Group решила уволить сотрудников, которые несут за это наибольшую ответственность", - сообщает пресс-служба компании.



Таким образом, BMW подтвердила информацию издания Business Insider, согласно которой покупателям из Российской Федерации было передано более 100 автомобилей премиум-класса несмотря на то, что страна находится под санкциями.



В заявлении компании еще раз указали, что запрет на экспорт авто в РФ является частью санкционных ограничений и BMW придерживается их.



Также в BMW Group отметили, что продукция иногда может попадать на российский рынок через так называемые механизмы "серого импорта", когда товары поступают через сторонних поставщиков, минуя официальные каналы. Компания подчеркнула, что принимает активные меры для предотвращения подобных случаев.