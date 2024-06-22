Відомий китайський виробник заборонив продавати свої авто у РФ та Білорусі
Китайський бренд Zeekr, що є частиною холдингу Geely, заборонив своїм дилерам продавати автомобілі на території РФ, викликавши цим занепокоєння у дилерів інших брендів щодо можливих наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor.ru.
Варто відзначити, що у Білорусі електромобілі Zeekr були офіційно поставлені, але в Росії представництво цього бренду так і не було відкрите.
Незважаючи на це, машини надходили неофіційно, і попит на них був значним: за 2023 рік у Росії було продано 3,7 тис. автомобілів Zeekr, а за перші п'ять місяців 2024 року цей показник вже склав 4000 проданих машин.
В той же час, невідомо, як саме буде обмежуватися неофіційний імпорт автомобілів Zeekr до Росії. За джерелами з Китаю, у Zeekr можуть заблокувати мультимедійну систему на території РФ, оскільки багато функцій автомобіля керуються через центральний екран.
Причина припинення продажів Zeekr в Росії і Білорусі очевидна: китайський концерн Geely уникатиме ризику підпадання під санкції. Для Zeekr європейський ринок видається більш перспективним, оскільки там продається значно більше автомобілів.
14-й пакет санкцій ЄС проит Росії
Днями стало відомо, що посли країн Європейського союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії.
Пізніше Bloomberg написало, що ці заходи вперше торкнуться скрапленого природного газу РФ.
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