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Компания Baykar уже доставила в Украину три "народных Байрактара"

Фото: компания Baykar уже доставила в Украину три "народных Байрактара" (facebook.com/serhiyprytula)
Автор: Елизавета Драбкина

Три ударных беспилотника "Байрактар" уже доставлены в Украину. Украинцы собрали на них средства за три дня, но турецкая компания Baykar Makina решила передать их бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий гендиректора компании Baykar Makina Халюк Байрактар "Укринформу".

"Мы поставили в Украину Bayraktar с литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar с акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал он.

Байрактар отметил, что наше государство страдает от безосновательной и несправедливой агрессии со стороны РФ. Поэтому компания решила поддержать акцию по сбору средств на покупку беспилотников, и передать их бесплатно.

Турецкий предприниматель также отметил, что компания планирует доставить в Украину дрон, на который собирали деньги в Польше, в течение 1-2 месяцев. Вероятно, что это произойдет в октябре.

Напомним, что Фонд Сергея Притулы объявил сбор на покупку "Байрактаров". За три дня украинцы собрали 600 млн гривен. Однако компания-производитель "Baykar Makina" заявила, что предоставит Украине беспилотники бесплатно.

За средства, которые собирали на покупку трех "Байрактаров", фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE.

А в июле граждане Польши собрали деньги на покупку еще одного боевого беспилотника для Украины.

Кроме того, в Украине могут запустить завод по производству ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.

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