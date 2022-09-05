Компания Baykar уже доставила в Украину три "народных Байрактара"

Три ударных беспилотника "Байрактар" уже доставлены в Украину. Украинцы собрали на них средства за три дня, но турецкая компания Baykar Makina решила передать их бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий гендиректора компании Baykar Makina Халюк Байрактар "Укринформу".
"Мы поставили в Украину Bayraktar с литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar с акции Притулы. Они уже в Украине", - сказал он.
Байрактар отметил, что наше государство страдает от безосновательной и несправедливой агрессии со стороны РФ. Поэтому компания решила поддержать акцию по сбору средств на покупку беспилотников, и передать их бесплатно.
Турецкий предприниматель также отметил, что компания планирует доставить в Украину дрон, на который собирали деньги в Польше, в течение 1-2 месяцев. Вероятно, что это произойдет в октябре.
Напомним, что Фонд Сергея Притулы объявил сбор на покупку "Байрактаров". За три дня украинцы собрали 600 млн гривен. Однако компания-производитель "Baykar Makina" заявила, что предоставит Украине беспилотники бесплатно.
За средства, которые собирали на покупку трех "Байрактаров", фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE.
А в июле граждане Польши собрали деньги на покупку еще одного боевого беспилотника для Украины.
Кроме того, в Украине могут запустить завод по производству ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.
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