Компанія Baykar вже доставила в Україну три "народні Байрактари"
Три ударні безпілотники "Байрактар" вже доставлені в Україну. Українці зібрали на них кошти за три дні, але турецька компанія Baykar Makina вирішила передати їх безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар гендиректора компанії Baykar Makina Халюк Байрактар "Укрінформу".
"Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав він.
Байрактар зазначив що наша держава потерпає від безпідставної і несправедливої агресії з боку РФ. Тому компанія вирішила підтримати акцію зі збору коштів на купівлю безпілотників, та передати їх безкоштовно.
Турецький підприємець також зазнанчив, що компанія планує доставити в Україну дрон, на який збирали гроші у Польщі, впродовж 1-2 місяців. Ймовірно, що це відбудеться у жовтні.
Нагадаємо, що Фонд Сергія Притули оголосив збір на купівлю "Байрактарів". За три дні українці зібрали 600 млн гривень. Проте компанія-виробник "Baykar Makina" заявила, що надасть Україні безпілотники безкоштовно.
За кошти, які збирали на купівлю трьох "Байрактарів", фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE.
А у липні громадяни Польщі зібрали гроші на купівлю ще одного бойового безпілотника для України.
Окрім того, в Україні можуть запустити завод з виробництва ударних БПЛА "Байрактар" вже в кінці 2023 року.
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