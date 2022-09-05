Компанія Baykar вже доставила в Україну три "народні Байрактари"

Три ударні безпілотники "Байрактар" вже доставлені в Україну. Українці зібрали на них кошти за три дні, але турецька компанія Baykar Makina вирішила передати їх безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар гендиректора компанії Baykar Makina Халюк Байрактар "Укрінформу" .

"Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав він.

Байрактар зазначив що наша держава потерпає від безпідставної і несправедливої агресії з боку РФ. Тому компанія вирішила підтримати акцію зі збору коштів на купівлю безпілотників, та передати їх безкоштовно.

Турецький підприємець також зазнанчив, що компанія планує доставити в Україну дрон, на який збирали гроші у Польщі, впродовж 1-2 місяців. Ймовірно, що це відбудеться у жовтні.