Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два "Байрактари"

Зазначається, що Baykar передалa дрони безкоштовно для допомоги ЗСУ та народу України для захисту від російських окупантів.

"Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", - написали у ГУР.

Як повідомлялося раніше, Baykar мала б завершити будівництво свого заводу в Україні протягом двох років, але війна внесла свої корективи.

Раніше у компанії показали макети майбутнього центру з виробництва та розробки безпілотників в Україні.

Тим часом у Туреччині дрон з українським двигуном провів другий політ.

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