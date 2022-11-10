Компанія Apple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в Китаї

Американська технологічна компанія Apple обмежила функцію бездротового обміну файлами AirDrop на iPhone у Китаї після того, як протестувальники в КНР почали використовувати цей механізм для розповсюдження зображень іншим власникам iPhone.

"Обмеження функції AirDrop на iPhone, що продаються в Китаї, відбулося після того, як протестувальники в країні почали використовувати її для розповсюдження плакатів проти Сі Цзіньпіна та китайського уряду", - пише Bloomberg.

Apple не прокоментувала, чому ця зміна була введена в Китаї, але заявила, що планує розгорнути нове налаштування AirDrop у всьому світі в наступному році. Ідея полягає в тому, щоб зменшити небажаний обмін файлами, заявили в компанії.

Функція AirDrop дозволяє швидко обмінюватися файлами, такими як зображення, документи чи відео, між пристроями Apple. Остання версія - iOS 16.1.1, випущена в середу - обмежує вікно, у якому користувачі можуть отримувати файли від тих людей, яких немає у списку їх контактів, десятьма хвилинами, в той час, як попередні варіанти не обмежували час.