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Виробництво iPhone може скоротитися на 30%: названа причина

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Понеділок 31 жовтня 2022 14:19
Виробництво iPhone може скоротитися на 30%: названа причина Фото: випуск iPhone може скоротитися на третину (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Випуск смартфонів Apple може суттєво скоротитися наступного місяця через коронавірусні обмеження в Китаї. Падіння випуску заводу компанії Foxconn у Чженчжоу - найбільшого у світі з виробництва iPhone - може становити до 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Китайська влада в середині вересня оголосила про введення суворих коронавірусних обмежень в одному з найгустонаселеніших районів міста Чженьчжоу, де серед іншого розташовані підприємства багатьох постачальників Apple.

Завод Foxconn спочатку не потрапив під дію чергового локдауну в Китаї, проте вже за кілька днів керівництво компанії самостійно запровадило санітарні обмеження на заводі в Чженчжоу. Співробітникам заборонили їсти на території заводу, обмежили їхнє переміщення по території кампуса, а також зобов'язали носити захисні маски.

У Foxconn заявили, що тримають ситуацію під контролем і мають намір наростити випуск на інших заводах компанії, щоб нівелювати втрати від коронавірусних обмежень.

Раніше ми писали, що компанія Apple відмовилася від планів збільшення виробництва нових iPhone 14 після того, як очікуваного сплеску попиту не сталося.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

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