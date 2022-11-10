Компания Apple ограничила функцию iPhone, которой пользовались протестующие в Китае

Американская технологическая компания Apple ограничила функцию беспроводного обмена файлами AirDrop на iPhone в Китае после того, как протестующие в КНР начали использовать этот механизм для распространения изображений другим владельцам iPhone.

"Ограничение функции AirDrop на iPhone, продаваемые в Китае, произошло после того, как протестующие в стране начали использовать ее для распространения плакатов против Си Цзиньпина и китайского правительства", - пишет Bloomberg.

Apple не прокомментировала, почему это изменение было введено в Китае, но заявило, что планирует развернуть новую настройку AirDrop во всем мире в следующем году. Идея состоит в том, чтобы снизить нежелательный обмен файлами, заявили в компании.

Функция AirDrop позволяет быстро обмениваться файлами, такими как изображения, документы или видео, между устройствами Apple. Последняя версия - iOS 16.1.1, выпущенная в среду - ограничивает окно, в котором пользователи могут получать файлы от тех людей, которых нет в списке их контактов, десятью минутами, в то время как предыдущие варианты не ограничивали время.