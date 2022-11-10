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Компанія Apple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в Китаї

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Китай, Четвер 10 листопада 2022 17:19
Компанія Apple обмежила функцію iPhone, якою користувалися протестувальники в Китаї Фото: Apple обмежила використання функції обміну файлами iPhone у Китаї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американська технологічна компанія Apple обмежила функцію бездротового обміну файлами AirDrop на iPhone у Китаї після того, як протестувальники в КНР почали використовувати цей механізм для розповсюдження зображень іншим власникам iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Обмеження функції AirDrop на iPhone, що продаються в Китаї, відбулося після того, як протестувальники в країні почали використовувати її для розповсюдження плакатів проти Сі Цзіньпіна та китайського уряду", - пише Bloomberg.

Apple не прокоментувала, чому ця зміна була введена в Китаї, але заявила, що планує розгорнути нове налаштування AirDrop у всьому світі в наступному році. Ідея полягає в тому, щоб зменшити небажаний обмін файлами, заявили в компанії.

Функція AirDrop дозволяє швидко обмінюватися файлами, такими як зображення, документи чи відео, між пристроями Apple. Остання версія - iOS 16.1.1, випущена в середу - обмежує вікно, у якому користувачі можуть отримувати файли від тих людей, яких немає у списку їх контактів, десятьма хвилинами, в той час, як попередні варіанти не обмежували час.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що випуск смартфонів Apple може суттєво скоротитися через коронавірусні обмеження в Китаї. Падіння випуску заводу компанії Foxconn у Чженчжоу - найбільшого у світі з виробництва iPhone - може становити до 30%.

Також раніше ми писали, що компанія Apple анонсувала нові інвестиції в сонячні та вітрові електростанції в Європі з метою компенсувати енергію для заряджання гаджетів власного виробництва.

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