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Компания Apple ограничила функцию iPhone, которой пользовались протестующие в Китае

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Китай, Четверг 10 ноября 2022 17:19
Компания Apple ограничила функцию iPhone, которой пользовались протестующие в Китае Фото: Apple ограничила использование функции обмена файлами в Китае (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американская технологическая компания Apple ограничила функцию беспроводного обмена файлами AirDrop на iPhone в Китае после того, как протестующие в КНР начали использовать этот механизм для распространения изображений другим владельцам iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Ограничение функции AirDrop на iPhone, продаваемые в Китае, произошло после того, как протестующие в стране начали использовать ее для распространения плакатов против Си Цзиньпина и китайского правительства", - пишет Bloomberg.

Apple не прокомментировала, почему это изменение было введено в Китае, но заявило, что планирует развернуть новую настройку AirDrop во всем мире в следующем году. Идея состоит в том, чтобы снизить нежелательный обмен файлами, заявили в компании.

Функция AirDrop позволяет быстро обмениваться файлами, такими как изображения, документы или видео, между устройствами Apple. Последняя версия - iOS 16.1.1, выпущенная в среду - ограничивает окно, в котором пользователи могут получать файлы от тех людей, которых нет в списке их контактов, десятью минутами, в то время как предыдущие варианты не ограничивали время.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что выпуск смартфонов Apple может существенно сократиться из-за коронавирусных ограничений в Китае. Падение выпуска завода компании Foxconn в Чжэнчжоу — крупнейшего в мире по производству iPhone — может составить до 30%.

Также раньше мы писали, что компания Apple анонсировала новые инвестиции в солнечные и ветровые электростанции в Европе с целью компенсировать энергию для зарядки гаджетов собственного производства.

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