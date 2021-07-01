ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Компании Трампа выдвинут обвинения в налоговых преступлениях

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 01 июля 2021 07:20
Компании Трампа выдвинут обвинения в налоговых преступлениях Фото: экс-президент США Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Прокуратура Манхэттена в четверг предъявит обвинения компании экс-президента Дональда Трампа и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу в налоговых преступлениях. Обвинительный акт присяжных станет первым результатом многолетнего расследования.

Об этом сообщает CBS News.

Адвокат Рональд Фишетти заявил CBS News, что не ожидает обвинений против самого Трампа.

Фишетти сказал, что он спросил окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего о подробностях обвинений, которые находились на рассмотрении. По словам Фишетти, он "конкретно спросил: "Связаны ли любые из этих обвинений с Дональдом Трампом?" И ответ был отрицательным".

Команда юристов Trump Organization ожидала, что компания будет обвинена в налоговых преступлениях, связанных с предполагаемой неуплатой налогов на корпоративные льготы и привилегии, включая автомобили и апартаменты, предоставленные сотрудникам.

Напомним, в 2020 году Верховный суд США обязал Трампа раскрыть финансовые отчеты и передать их прокурору Нью-Йорка.

В начале мая 2019 года Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
NEWS
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
Тарифы снова повысили: сколько будет стоить газ в июле
DAILY
Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Закон об олигархах. Примет ли Рада проект Зеленского и что не устраивает депутатов