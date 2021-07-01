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Компанії Трампа висунуть звинувачення в податкових злочинах

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Нью-Йорк, Четвер 01 липня 2021 07:20
Компанії Трампа висунуть звинувачення в податкових злочинах Фото: екс-президент США Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Прокуратура Манхеттена в четвер пред'явить звинувачення компанії екс-президента Дональда Трампа і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу в податкових злочинах. Обвинувальний акт присяжних стане першим результатом багаторічного розслідування.

Про це повідомляє CBS News.

Адвокат Рональд Фішетті заявив CBS News, що не очікує звинувачень проти самого Трампа.

Фішетті сказав, що він запитав окружного прокурора Манхеттена Сайруса Венса-молодшого про подробиці звинувачень, які перебували на розгляді. За словами Фішетті, він "конкретно запитав:"Чи пов'язані будь-які з цих звинувачень з Дональдом Трампом?" І відповідь була негативною".

Команда юристів Trump Organization очікувала, що компанія буде звинувачена в податкових злочинах, пов'язаних з несплатою податків на корпоративні пільги і привілеї, включаючи автомобілі та апартаменти, надані співробітникам.

Нагадаємо, у 2020 році Верховний суд США зобов'язав Трампа розкрити фінансові звіти та передати їх прокурору Нью-Йорка.

На початку травня 2019 року Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа.

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Дональд Трамп
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