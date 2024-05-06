Компактні та місткі: який сітікар з пробігом обрати на українському ринку

Чому, власне, вони міські? Залізних ознак, за якими сітікарам можна було б "заборонити" далекі мандрівки, немає. Але що є те є: з їхніми маленькими колесами та мікроскопічним багажником мандрувати не так зручно, як ми звикли, користуючись більш масивними машинами. Принаймні, це стосується нерівних українських шляхів.

Що таке сітікар

Переважну більшість сучасних машинок А-класу не можна звинуватити у традиційних недоліках, які ми часто за стереотипною схемою навішуємо на цих малюків. Вони давно вже не тісні в салоні і не повільні на прямих відрізках. Хоча в них дійсно можуть бути проблеми з динамікою при повному навантаженні, та й саме навантаження як правило обмежується чотирма особами і двома пакетами з супермаркету.

Натомість водій отримує найголовніший у місті плюс – простіший пошук місця для паркування. (Ще учора ми б додали, що на короткій машині простіше маневрувати у вузьких вуличках, але камери та різного роду парктроніки зняли це питання навіть для шестиметрових фермерських пікапів.)

З серйозних для України мінусів сітікарів можна згадати їхній імідж – здебільшого, “жіночій” і як мінімум, "бюджетний". Але з іншого боку нерідко це виявляється шансом отримати знижку при купівлі такого авто з рук.

Ravon R2/Chevrolet Spark/Daewoo Matiz III (2009 – 2023 рр.)

З цього автомобіля не можна було не почати наш малюковий хіт-парад: свого часу він був володарем відразу кількох умовних номінацій – найдешевша нова машина на ринку, найдешевше авто з АКП, найдешевше авто з жаданою класичною АКП, та й місця у першій трійці-п’ятірці продаж чогось варті. Машина не має явних ознак бюджетності, зручна і цілком надійна. Для вживаного екземпляру важливо, що авто найчастіше має повноцінний 4-циліндровий двигун (1,25 л бензин, 85 к.с.) і класичну АКП гідромеханічного типу. Суттєвий недолік, характерний взагалі для всіх машин старих поколінь (ця модель починалася як Chevrolet Spark III у 2009 році) – значна витрата пального (6,2 – 8,2 л/100 км).

Fiat 500 (з 2007 р.)

Fiat 500 XXI століття – дуже цікава штучка. Машина, намальована за мотивами класичної "п’ятисотки" 1960-х років, не стала такою ж супермасовою, як прототип (через ціну), але достатньо поширена (через ретростайлінг). Цілком сучасне авто, яке, проте, відлякує деяких вітчизняних покупців незвичними двох– і трициліндровими моторчиками (70 – 105 к.с.). Натомість є цілком адекватна версія "п’ятисотки" з електроприводом, а ще – кілька заряджених версій Abarth з рядними “четвірками” (135 – 180 к.с.). Взагалі, для Fiat 500 існує маса комплектацій, версій кузова, оснащення і рівня форсування, і завдяки підприємцям-перегонникам мало не всі вони доступні в нашій країні.

Smart Fortwo (1998 – 2024 рр.)

Цікава за своєю концепцією двомісна (саме так!) модель, свого роду спроба довести світові, що маленька машина теж може бути престижною. Автомобіль вміщує двох осіб і мінімальну поклажу, але має революційну для компактів можливість паркуватись впоперек проїзної частини. Головне, про що варто попередити потенційного власника Smart Fortwo, це його суто оригінальна конструкція: спеціально створений двигунець та трансмісія розташовані ззаду, під полицею, яка означає багажник. Запчастини теж ніяк не перетинаються з іншими моделями, таким чином, з ремонтом та обслуговуванням двомісних Smart (не плутати з 4-місним Smart Forfour) у невеликих містах будуть проблеми. Тим більше, що попри причетність до цієї марки певних елітних брендів, "Смарти" не відрізняються видатними ресурсними характеристиками.

Fiat Panda (з 2003 р.)

Харизматичний автомобільчик, сучасне втілення концепції "дешево і добре" в європейському варіанті. Тут можна говорити про два останні покоління моделі, які концептуально не відрізняються між собою і певний час випускалися і успішно продавалися паралельно. Двигуни на вибір як бензинові, так і дизельні (54 – 100 к.с.), причому у генерації 2003 – 2012 рр. всі вони класичні 4-циліндрові, а у більш свіжої (з 2011 р.) – здебільшого новомодні 2- та 3-циліндрові. Обидві генерації мають масу різновидів, серед яких наш автомобіліст напевне оцінить кілька "ліфтованих" версій з приводом 4х4, у тому числі і цікаві в дизайнерському плані міні-кросовери.

Hyundai i10 (з 2007 р.)

Корейського малюка можна сміливо обирати аж у трьох останніх поколіннях, причому найсвіжіша машина може знайтися новою в салоні офіційного дилера. Для свого класу модель доволі поширена в Україні ще з нульових років, і має при тому хорошу репутацію. У порівнянні з деякими конкурентами вибір моторів не дуже широкий (від 65 к.с.), але більшість потенційних покупців засмучує не це, а банальний дизайн Hyundai і10 (особливо це стосується першої генерації) – чинник, доволі суттєвий в цьому непрестижному класі. Багато екземплярів на ринку – з автоматичною трансмісією.

Якщо коротко

Обираючи машину суперкомпактного класу, треба брати до увагу ще одне міркування, про яке користувачі часто не здогадаються. З певних об’єктивних причин (про них – іншим разом) ці машинки як правило мають менший ресурс, аніж великі. При тому перші власники часто експлуатують їх без оглядки на цей факт – тобто цілком по-дорослому. Тому бажано перш за все шукати на ринку машину, яка була другою в родині і грала роль "запасної". Принаймні, досліджувати стан силового агрегата і ходової треба особливо прискіпливо, навіть якщо екземпляр має охайний зовнішній вигляд.