Компактные и вместительные: какой ситикар с пробегом выбрать на украинском рынке

Почему, собственно, они городские? Железных признаков, по которым ситикарам можно было бы "запретить" далекие путешествия, нет. Но что есть то есть: с их маленькими колесами и микроскопическим багажником путешествовать не так удобно, как мы привыкли, пользуясь более массивными машинами. По крайней мере это касается неровных украинских дорог.

Что такое ситикар

Подавляющее большинство современных машинок А-класса нельзя обвинить в традиционных недостатках, которые мы часто по стереотипной схеме навешиваем на этих малышей. Они давно уже не тесны в салоне и не медлительны на прямых отрезках. Хотя у них действительно могут быть проблемы с динамикой при полной нагрузке, да и сама нагрузка как правило ограничивается четырьмя персонами и двумя пакетами из супермаркета.

Водитель получает самый главный в городе плюс – более простой поиск парковочного места. (Еще вчера мы бы добавили, что на короткой машине проще маневрировать в узких улочках, но камеры и разного рода парктроники сняли этот вопрос даже для шестиметровых фермерских пикапов.)

Из серьезных для Украины минусов ситикаров можно вспомнить их имидж – в большинстве своем, "женский" и как минимум, "бюджетный". Но с другой стороны часто это оказывается шансом получить скидку при покупке такого автомобиля с рук.

Ravon R2/Chevrolet Spark/Daewoo Matiz III (2009 – 2023 гг.)

С этого автомобиля нельзя было не начать наш малышовый хит-парад: в свое время он был обладателем сразу нескольких условных номинаций – самая дешевая новая машина на рынке, самое дешевое авто с АКП, самое дешевое авто с такой вожделенной классической АКП, да и места в первой тройке-пятерке продаже чего-то стоят. Машина не имеет явных признаков бюджетности, удобна и вполне надежна. Для б/у экземпляра важно, что авто чаще всего имеет полноценный 4-цилиндровый двигатель (1,25 л бензин, 85 л.с.) и классическую АКП гидромеханического типа. Существенный недостаток, характерный для всех моделей прежних поколений (это авто начиналось как Chevrolet Spark III в 2009 году) – значительный расход горючего (6,2 – 8,2 л/100 км).

Fiat 500 (с 2007 гг.)

Fiat 500 XXI век – очень интересная вещица. Машина, нарисованная по мотивам классической "пятисотки" 1960-х годов, не стала такой же супермассовой, как прототип (из-за цены), но достаточно распространена (из-за ретростиля). Совершенно современный автомобиль, который, однако, отпугивает некоторых отечественных покупателей необычными двух- и трехцилиндровыми моторчиками (70 – 105 л.с.). Вместо этого есть вполне адекватная версия ”пятисотки” с электроприводом, а еще – несколько заряженных версий Abarth с рядными “четверками” (135 – 180 л.с.). Вообще, для Fiat 500 существует масса комплектаций, версий кузова, оснастки и уровня форсирования, и благодаря предпринимателям-перегонщикам чуть ли не все они доступны в нашей стране.

Smart Fortwo (1998 – 2024 гг.)

Интересная по своей концепции двухместная (именно так!) модель, своего рода попытка доказать миру, что маленькая машина тоже может быть престижной. Автомобиль вмещает двух человек и минимальную кладь, но имеет революционную для компактов возможность парковаться поперек проезжей части. Главное, о чем стоит предупредить потенциального владельца Smart Fortwo, это его оригинальная конструкция: специально созданный двигатель и трансмиссия расположены сзади, под полкой, которая означает багажник. Запчасти тоже никак не пересекаются с другими моделями, таким образом, с ремонтом и обслуживанием двухместных Smart (не путать с 4-х местным Smart Forfour) в небольших городах будут проблемы. Тем более что, несмотря на причастность к этой марке определенных элитных брендов, “Смарты” не отличаются выдающимися ресурсными характеристиками.

Fiat Panda (с 2003 г.)

Харизматичный автомобильчик, современное воплощение концепции "дешево и сердито" в европейском варианте. Здесь можно говорить о двух последних поколениях модели, которые концептуально не отличаются между собой и некоторое время выпускались и успешно продавались параллельно. Двигатели на выбор как бензиновые, так и дизельные (54 – 100 л.с.), причем у генерации 2003 – 2012 гг. все они классические 4-цилиндровые, а у более свежей (с 2011 г.) – в основном новомодные 2- и 3-цилиндровые. Обе генерации имеют массу разновидностей, среди которых наш автомобилист наверняка оценит несколько лифтованных версий с приводом 4х4, в том числе и интересные в дизайнерском плане мини-кроссоверы.

Hyundai i10 (с 2007 г.)

Корейского малыша можно смело выбирать в трех последних поколениях, причем самая свежая машина может найтись новой в салоне официального дилера. Для своего класса модель довольно распространена в Украине еще с нулевых годов, и имеет при этом хорошую репутацию. По сравнению с некоторыми конкурентами выбор моторов не очень широк (от 65 л.с.), но большинство потенциальных покупателей огорчает не это, а банальный дизайн Hyundai i10 (особенно это касается первой генерации) – фактор, существенный в этом непрестижном классе. Многие экземпляры на рынке – с автоматической трансмиссией.

Если коротко

Выбирая машину суперкомпактного класса, следует принимать во внимание еще одно соображение, о котором пользователи часто не догадаются. По определенным объективным причинам (о них – в другой раз) эти машинки как правило имеют меньший ресурс, чем большие. При этом первые владельцы часто эксплуатируют их без оглядки на этот факт – то есть вполне по-взрослому. Поэтому желательно прежде всего искать на рынке машину, которая была второй или третьей в семье и играла роль "запасной". По крайней мере, исследовать состояние силового агрегата и ходовой надо особенно тщательно, даже если экземпляр имеет опрятный внешний вид.