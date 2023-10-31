Бензин чи дизель в автомобілі: за і проти

При тому що бензинові авто в Україні беззастережно домінують, питання вибору між дизелем і бензином для нас стає дедалі актуальнішим: серед свіжих машин, завезених з Європи, останні кілька років дизелі вже переважають.

У матеріалі РБК-Україна читайте, який тип двигуна більш вигідний і більш зручний для українських умов експлуатації.

Добре це чи погано, але на найбільших авторинках України, де торгують вживаними машинами з-за кордону, більшість лотів – моделі з дизелями. Справа не стільки у тому, що в Європі стільки дизелів, а у тому, що багато які з сучасних бензинових двигунів на 5-7-річних машинах вже настільки вичерпали свій ресурс, що вивозити їх до України немає сенсу: вони ледь живі. А дизелі, в цілому більш довговічні, на момент списання їх у Німеччині чи скажімо, Австрії чи Бельгії, мають ще певний залишок ресурсу.

Але загалом це аж ніяк не означає, що дизель краще “бензинки” – і про це ми сьогодні поговоримо.

В чому різниця

Принципова відмінність між моторами цих типів одна: спосіб запалювання паливно-повітряної суміші в циліндрах. У бензинових агрегатів це робить іскра свічки запалювання, у дизельних суміш спалахує сама через високий тиск в камері згорання.

Відповідно, в бензинових моторах для цього є окрема система запалювання (доволі складна, до речі), а дизельні мають високий ступень стискування – а значить, всі деталі його циліндро-поршньової групи набагато міцніші. Так само в дизельних авто часто доводиться робити набагато міцнішими зчеплення, коробку передач та вали трансмісії – це вже через великий обертовий момент дизельних двигунів (не плутати з потужністю).

Таким чином, дизельні авто виходять помітно дорожчими в автосалоні, але про вторинний ринок цього не скажеш – і це мало б насторожувати вдумливого покупця “беушки”. Але про все по порядку.

На бензині

Ще десяток років тому в Україні бензинова машина була найдешевшим варіантом з точки зору утримання: дорогих і хронічно недовговічних деталей в класичних “бензинках” не було, спеціалізованого сервісу вони не потребують. Хіба що апетит бензинових моторів вищий, проте на більшість таких моделей можна встановити газобалонне обладнання, і газ LPG дозволяє економити на пальному до 40–50% коштів.

Але на сьогодні до нас вже масово дійшли мотори down size – від англійського "зменшення розміру". Це дуже передові агрегати, легкі і потужні. справді малого робочого об’єму (0,9 – 1,2 л). Але на них не можна поставити ГБО, а для збереження “дорослих” характеристик вони мають турбонаддув та паливну систему з безпосереднім впорскуванням – компоненти, які знижують надійність і довговічність силового агрегата. За цими параметрами вживані машини з бензиновим даунсайзингом програють дизельним – при тому що класичні повтолітражні “бензинки”, без надуву і з об’ємом 1,5 – 2,5 л, часто так само безвідмовні, як і мотори на важкому пальному.

Між тим, на деяких популярних моделях – наприклад, у марки Volkswagen – повнолітражних бензинових двигунів сьогодні немає в принципі.

Переваги і недоліки бензинових авто

Плюси

Невисока вартість утримання

Повсюдна доступність ремонту

Більш тиха і плавна робота

Можливість економії за рахунок ГБО

Мінуси

Більша витрата пального

Обмежений вибір на вторинному ринку

Низька довговічність моторів down size

Дизельні авто

Сучасні дизелі з паливною системою Common Rail дуже економічні і часом виявляються більш вигідними, ніж бензинові машини з ГБО. Але лише доти, поки не зноситься одна з його важливих систем. Справа у тому, що головний головний біль (даруйте за каламбур) власників немолодих дизелів CR – це їхня складна і тому недешева паливна система.

В ній є цілий набір дуже дорогих компонентів, яких немає у бензинових моторах: паливний насос високого тиску (так званий ТНВД) та комплект з чотирьох-шести форсунок. Крім того, всі дизелі сьогодні мають турбонадув, і турбіна, хай після певного чималого пробігу, але все одно колись виходить з ладу і потребує дорогого ремонту. А ремонт дизеля взагалі, до речі, часто треба виконувати на спеціалізованій “дизельній” СТО, які є не в кожному місті.

Переваги і недоліки дизельних авто

Плюси

Невелика витрата пального

Більш довговічний, особливо проти моторів down size

Широкий вибір на вторинному ринку

Мінуси

Дорогий сервіс та ремонт

Висока вимогливість до якості пального та моторної оливи

Характерне гучне звучання та вібрації

Більше ймовірність нарватись на вторинному ринку на машину після таксі.

Якщо коротко

Обирайте двигун під свої потреби. Те, що бензинових моторів мало привозять з Європи, не значить, що їх немає серед вживаних машин, придбаних колись в офіційних дилерських мережах в Україні.

Більше того, у цих екземплярів часто реальний пробіг буде меншим, чим у привезених з-за кордону, де перші власники звикли вичавчувати з машин ресурс до крайніх меж. І не бійтеся змінити свої вподобання щодо марки та моделі заради вигідного вам двигуна. Адже більшість сучасних авто варті одне одного за технічними та споживчими характеристиками – звісно, якщо вони не “вбиті” власниками ще до вас.