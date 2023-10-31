Бензин чи дизель в автомобілі: за і проти
При тому що бензинові авто в Україні беззастережно домінують, питання вибору між дизелем і бензином для нас стає дедалі актуальнішим: серед свіжих машин, завезених з Європи, останні кілька років дизелі вже переважають.
У матеріалі РБК-Україна читайте, який тип двигуна більш вигідний і більш зручний для українських умов експлуатації.
При підготовці публікації були використані матеріали видань Autocar, AutoBild та "Автоцентр".
Добре це чи погано, але на найбільших авторинках України, де торгують вживаними машинами з-за кордону, більшість лотів – моделі з дизелями. Справа не стільки у тому, що в Європі стільки дизелів, а у тому, що багато які з сучасних бензинових двигунів на 5-7-річних машинах вже настільки вичерпали свій ресурс, що вивозити їх до України немає сенсу: вони ледь живі. А дизелі, в цілому більш довговічні, на момент списання їх у Німеччині чи скажімо, Австрії чи Бельгії, мають ще певний залишок ресурсу.
Але загалом це аж ніяк не означає, що дизель краще “бензинки” – і про це ми сьогодні поговоримо.
В чому різниця
Принципова відмінність між моторами цих типів одна: спосіб запалювання паливно-повітряної суміші в циліндрах. У бензинових агрегатів це робить іскра свічки запалювання, у дизельних суміш спалахує сама через високий тиск в камері згорання.
Відповідно, в бензинових моторах для цього є окрема система запалювання (доволі складна, до речі), а дизельні мають високий ступень стискування – а значить, всі деталі його циліндро-поршньової групи набагато міцніші. Так само в дизельних авто часто доводиться робити набагато міцнішими зчеплення, коробку передач та вали трансмісії – це вже через великий обертовий момент дизельних двигунів (не плутати з потужністю).
Таким чином, дизельні авто виходять помітно дорожчими в автосалоні, але про вторинний ринок цього не скажеш – і це мало б насторожувати вдумливого покупця “беушки”. Але про все по порядку.
На бензині
Ще десяток років тому в Україні бензинова машина була найдешевшим варіантом з точки зору утримання: дорогих і хронічно недовговічних деталей в класичних “бензинках” не було, спеціалізованого сервісу вони не потребують. Хіба що апетит бензинових моторів вищий, проте на більшість таких моделей можна встановити газобалонне обладнання, і газ LPG дозволяє економити на пальному до 40–50% коштів.
Але на сьогодні до нас вже масово дійшли мотори down size – від англійського "зменшення розміру". Це дуже передові агрегати, легкі і потужні. справді малого робочого об’єму (0,9 – 1,2 л). Але на них не можна поставити ГБО, а для збереження “дорослих” характеристик вони мають турбонаддув та паливну систему з безпосереднім впорскуванням – компоненти, які знижують надійність і довговічність силового агрегата. За цими параметрами вживані машини з бензиновим даунсайзингом програють дизельним – при тому що класичні повтолітражні “бензинки”, без надуву і з об’ємом 1,5 – 2,5 л, часто так само безвідмовні, як і мотори на важкому пальному.
Між тим, на деяких популярних моделях – наприклад, у марки Volkswagen – повнолітражних бензинових двигунів сьогодні немає в принципі.
Переваги і недоліки бензинових авто
Плюси
- Невисока вартість утримання
- Повсюдна доступність ремонту
- Більш тиха і плавна робота
- Можливість економії за рахунок ГБО
Мінуси
- Більша витрата пального
- Обмежений вибір на вторинному ринку
- Низька довговічність моторів down size
Дизельні авто
Сучасні дизелі з паливною системою Common Rail дуже економічні і часом виявляються більш вигідними, ніж бензинові машини з ГБО. Але лише доти, поки не зноситься одна з його важливих систем. Справа у тому, що головний головний біль (даруйте за каламбур) власників немолодих дизелів CR – це їхня складна і тому недешева паливна система.
В ній є цілий набір дуже дорогих компонентів, яких немає у бензинових моторах: паливний насос високого тиску (так званий ТНВД) та комплект з чотирьох-шести форсунок. Крім того, всі дизелі сьогодні мають турбонадув, і турбіна, хай після певного чималого пробігу, але все одно колись виходить з ладу і потребує дорогого ремонту. А ремонт дизеля взагалі, до речі, часто треба виконувати на спеціалізованій “дизельній” СТО, які є не в кожному місті.
Переваги і недоліки дизельних авто
Плюси
- Невелика витрата пального
- Більш довговічний, особливо проти моторів down size
- Широкий вибір на вторинному ринку
Мінуси
- Дорогий сервіс та ремонт
- Висока вимогливість до якості пального та моторної оливи
- Характерне гучне звучання та вібрації
- Більше ймовірність нарватись на вторинному ринку на машину після таксі.
Якщо коротко
Обирайте двигун під свої потреби. Те, що бензинових моторів мало привозять з Європи, не значить, що їх немає серед вживаних машин, придбаних колись в офіційних дилерських мережах в Україні.
Більше того, у цих екземплярів часто реальний пробіг буде меншим, чим у привезених з-за кордону, де перші власники звикли вичавчувати з машин ресурс до крайніх меж. І не бійтеся змінити свої вподобання щодо марки та моделі заради вигідного вам двигуна. Адже більшість сучасних авто варті одне одного за технічними та споживчими характеристиками – звісно, якщо вони не “вбиті” власниками ще до вас.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як автомобілі виробництва українських автозаводів продавались в Європі.