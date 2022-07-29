Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий

Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Документ в целом поддержали 260 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По данным Железняка, во втором чтении законопроекта сумма для покрытия разницы тарифов уменьшена до 125 млрд грн (от международных партнеров). В первоначальном варианте законопроекта предусматривалось 264 млрд гривен.

Проект закона № 7427 касается моратория на повышение тарифов в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Украине создадут специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров. За его счет можно будет удерживать тарифы на газ для населения.

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