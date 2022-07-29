Комунальні тарифи під час війни зростати не будуть. Рада встановила мораторій

Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ в цілому підтримали 260 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За даними Железняка, у другому читанні законопроекту сума для на покриття різниці тарифів зменшена до 125 млрд грн (від міжнародних партнерів). У початковому варіанті законопроекту передбачалося 264 млрд гривень.

Проект закону № 7427 стосується мораторію на підвищення тарифів протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після.

Раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в Україні створять спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. За його рахунок можна буде утримувати тарифи на газ для населення.

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