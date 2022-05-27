Цены на газ для населения останутся стабильными. В "Нафтогазе" назвал источники средств

В Украине создадут специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров. За его счет можно будет удерживать тарифы на газ для населения.

"Законопроект, который приняло правительство, предусматривает, что будет создан специальный фонд госбюджета, в который будут предоставляться деньги от международных партнеров. Правительство, в свою очередь, будет использовать этот фонд для того, чтобы не повышались тарифы", - сказал он.

Витренко отметил, что разницу между экономически обоснованными и текущими тарифами государство будет компенсировать участникам рынка: ТКЭ и операторам газораспределительных сетей, тариф которых не покрывает их расходы, а также "Нафтогазу" за исполнение возложенных Кабмином "специальных обязательств" продавать ресурс на льготных, а не на коммерческих условиях.

По его словам, это также позволит "Нафтогазу" заимствовать средства на закупку газа.

Витренко заявил, что собственной добычи "Нафтогазу" недостаточно для покрытия всех потребностей населения: и прямого потребления, и через централизованное отопление на газу и производственно-технологических расходов в газораспределительных сетях.