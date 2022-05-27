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Цены на газ для населения останутся стабильными. В "Нафтогазе" назвал источники средств

Новина українською →
Украина, Пятница 27 мая 2022 15:36
Цены на газ для населения останутся стабильными. В "Нафтогазе" назвал источники средств Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине создадут специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров. За его счет можно будет удерживать тарифы на газ для населения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Юрия Витренко агентству "Интерфакс-Украина".

"Законопроект, который приняло правительство, предусматривает, что будет создан специальный фонд госбюджета, в который будут предоставляться деньги от международных партнеров. Правительство, в свою очередь, будет использовать этот фонд для того, чтобы не повышались тарифы", - сказал он.

Витренко отметил, что разницу между экономически обоснованными и текущими тарифами государство будет компенсировать участникам рынка: ТКЭ и операторам газораспределительных сетей, тариф которых не покрывает их расходы, а также "Нафтогазу" за исполнение возложенных Кабмином "специальных обязательств" продавать ресурс на льготных, а не на коммерческих условиях.

По его словам, это также позволит "Нафтогазу" заимствовать средства на закупку газа.

Витренко заявил, что собственной добычи "Нафтогазу" недостаточно для покрытия всех потребностей населения: и прямого потребления, и через централизованное отопление на газу и производственно-технологических расходов в газораспределительных сетях.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

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