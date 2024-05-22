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У комітеті Ради запропонували бронювати працівників за 20 тисяч гривень військового збору

Фото: у Раді хочуть бронювати за 20 тисяч гривень на місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.

Про це заявив голова комітету Дмитро Наталуха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

За його словами, пропозиції "надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них".

Економічне бронювання

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Верховній раді розглядається дві моделі економічного бронювання. За його словами, один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий - це квотне бронювання по галузях.

Водночас заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко заявив, що ідея економічного бронювання буде обговорюватися. Однак, за його словами, на столі зараз немає законопроектів, які б пропонувалися в порядок денний чи були б на якомусь фінальному етапі.

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