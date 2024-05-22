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В комитете Рады предложили бронировать работников за 20 тысяч гривен военного сбора

Фото: в Раде хотят бронировать за 20 тысяч гривен в месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Комитете по вопросам экономического развития Верховной рады инициативной группой наработан вариант экономического бронирования от мобилизации.

Об этом заявил глава комитета Дмитрий Наталуха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

По его словам, предложения "дают возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них".

Экономическое бронирование

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной раде рассматривается две модели экономического бронирования. По его словам, один из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, второй – это квотное бронирование по отраслям.

В то же время, заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявил, что идея экономического бронирования будет обсуждаться. Однако, по его словам, на столе сейчас нет законопроектов, которые предлагались бы в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе.

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Мобилизация в УкраинеВерховная рада