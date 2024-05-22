В комитете Рады предложили бронировать работников за 20 тысяч гривен военного сбора

По его словам, предложения "дают возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них".

Экономическое бронирование

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной раде рассматривается две модели экономического бронирования. По его словам, один из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, второй – это квотное бронирование по отраслям.

В то же время, заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявил, что идея экономического бронирования будет обсуждаться. Однако, по его словам, на столе сейчас нет законопроектов, которые предлагались бы в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе.