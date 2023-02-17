У Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про регулювання обігу коноплі у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, аби створити умови щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Зазначимо, що у законопроєкті мова йде винятково про лікарські засоби, що виготовлені на основі канабісу для лікування людей, які переживають хронічний біль, який часто доводить до депресії, посттравматичного стресового розладу та навіть самогубства.
Так, у проєкті передбачено посилення функцій контролю з боку Нацполіції, яка буде погоджувати видачу ліцензій на культивування та використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання рослини, транспортування партій товару. Також створюється реєстр медичних препаратів на основі канабісу.
Голова Комітету Михайло Радуцький зазначив, що цей законопроєкт Комітет розглянув та вніс для розгляду у першому читанні у Раду у червні 2022 року. Проте після проведення додаткових консультацій та отримання висновків щодо відповідності положень законопроєкту праву ЄС і пропозицій Комітету з питань аграрної політики були підготовлені узгоджені правки.
Зокрема це стосується таких питань:
Пропозиції підтримали МОЗ, аграріями та пацієнтська спільнота.
За результатами розгляду, Комітет ухвалив рішення:
Як повідомлялося раніше, нардепи пропонують ввести перевірку на алкоголь та наркотики для військових на зборах.
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