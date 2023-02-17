У Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу

Зазначимо, що у законопроєкті мова йде винятково про лікарські засоби, що виготовлені на основі канабісу для лікування людей, які переживають хронічний біль, який часто доводить до депресії, посттравматичного стресового розладу та навіть самогубства.

Так, у проєкті передбачено посилення функцій контролю з боку Нацполіції, яка буде погоджувати видачу ліцензій на культивування та використання рослин, режим охорони ділянки, місця зберігання рослини, транспортування партій товару. Також створюється реєстр медичних препаратів на основі канабісу.

Голова Комітету Михайло Радуцький зазначив, що цей законопроєкт Комітет розглянув та вніс для розгляду у першому читанні у Раду у червні 2022 року. Проте після проведення додаткових консультацій та отримання висновків щодо відповідності положень законопроєкту праву ЄС і пропозицій Комітету з питань аграрної політики були підготовлені узгоджені правки.

Зокрема це стосується таких питань:

прямо в законі визначити вміст тетрагідроканабінолу у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель - відповідно вище 0,3%;

вивести коноплі для промислових цілей з-під дії закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року;

дозволити визначати вміст ТГК в коноплях для медичних цілей в держлабораторіях, а в коноплях для промислових цілей - в лабораторіях будь-якої форми власності;

передбачити виробництво нарковмісних ліків лише з конопель для медичних цілей;

передбачити, що нульова квота на імпорт в Україну сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність;

також внесено ряд техніко-юридичних правок, в тому числі щодо термінології.

Пропозиції підтримали МОЗ, аграріями та пацієнтська спільнота.

За результатами розгляду, Комітет ухвалив рішення: