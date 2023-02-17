В Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, чтобы создать условия по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Отметим, что в законопроекте речь идет исключительно о лекарственных средствах, изготовленных на основе каннабиса для лечения людей, которые переживают хроническую боль, которая часто доводит до депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству и даже самоубийству.
Так, в проекте предусмотрено усиление функций контроля со стороны Нацполиции, которая согласовывает выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка, места хранения растения, транспортировки партий товара. Также создается реестр медицинских препаратов на основе каннабиса.
Глава Комитета Михаил Радуцкий отметил, что этот законопроект Комитет рассмотрел и внес для рассмотрения в первом чтении в Раду в июне 2022 года. Однако после проведения дополнительных консультаций и получения выводов о соответствии положений законопроекта праву ЕС и предложений Комитета по вопросам аграрной политики были подготовлены согласованные правки.
В частности, это касается следующих вопросов:
Предложения поддержали Минздрав, аграрии и пациентское сообщество.
По результатам рассмотрения Комитет принял решение:
Как сообщалось ранее, нардепы предлагают ввести проверку на алкоголь и наркотики для военных на собрании.
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