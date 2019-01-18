В комитете заявили, что Рада недостаточно уделяет внимания вопросу коренных народов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Гопко подчеркнула, что ВР прежде всего должна защитить права крымских татар

В комитете парламента по иностранным делам заявили, что Верховная рада недостаточно уделяет внимания вопросу коренных народов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.

Так, глава комитета Анна Гопко отметила, что нардепы должны защитить права коренных народов Украины, прежде всего крымских татар, которые страдают от агрессии РФ.

"Защита прав коренных народов - это важное направление нашей политики. Мы должны защитить права коренных народов Украины, прежде всего крымских татар, которые страдают от российской агрессии, и одновременно не должны забывать о нарушении прав коренных народов на территории Российской Федерации", - сказала она.

Так, в декабре прошлого года в комитете провели круглый стол, посвященный нарушению прав коренных народов в России. По мнению главы комитета, это поможет наработать законодательные инициативы в сфере реализации международных стандартов прав коренных народов.

Первый заместитель главы комитета Борис Тарасюк подчеркнул, что необходимо активизировать усилия по защите прав наряду с крымскотатарским таких коренных народов Украины, как караимы и крымчаки.

"Верховная рада недостаточно внимания уделяла и уделяет вопросу коренных народов. Этот пробел надо исправлять", - сказал он.

Как писало РБК-Украина в декабре 2018 года, Рада может обратиться к международному сообществу по поводу нарушения прав коренных народов в России.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал, что доказательства преступлений РФ против украинцев на оккупированных территориях передадут в суд в Гааге.