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У комітеті заявили, що Рада недостатньо приділяє уваги питанню корінних народів

Новини » Політика    18.01.2019 - 16:34
У комітеті заявили, що Рада недостатньо приділяє уваги питанню корінних народів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Гопко підкреслила, що ВР перш за все має захистити права кримських татар

У комітеті парламенту у закордонних справах заявили, що Верховна рада недостатньо приділяє уваги питанню корінних народів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління ВР.

Так, глава комітету Ганна Гопко зазначила, що нардепи мають захистити права корінних народів України, перш за все кримських татар, які потерпають від агресії РФ.

"Захист прав корінних народів - це важливий напрям нашої політики. Ми маємо захистити права корінних народів України, перш за все кримських татар, які потерпають від російської агресії, і водночас не повинні забувати про порушення прав корінних народів на території Російської Федерації", - сказала вона.

Так, у грудні минулого року в комітеті провели круглий стіл, присвячений порушенню прав корінних народів у Росії. На думку глави комітету, це допоможе напрацювати законодавчі ініціативи у сфері реалізації міжнародних стандартів прав корінних народів.

Перший заступник глави комітету Борис Тарасюк підкреслив, що необхідно активізувати зусилля на захист прав поряд з кримськотатарським таких корінних народів України, як караїми і кримчаки.

"Верховна рада недостатньо уваги приділяла і приділяє питанню корінних народів. Цей пробіл треба виправляти", - сказав він.

Як писало РБК-Україна у грудні 2018 року, Рада може звернутися до міжнародного співтовариства з приводу порушення прав корінних народів у Росії.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко пообіцяв, що докази злочинів РФ проти українців на окупованих територіях передадуть до суду в Гаазі.

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