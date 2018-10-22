В комитете ВР заявили, что телеканалы попытаются оспорить санкции

Фото: Виктория Сюмар (rada.gov.ua)

По словам Сюмар, все действия телеканалов в рамках законодательства являются их правом

Если Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о применении санкций к телеканалам, то телеканалы в рамках законодательства смогут попробовать обжаловать это решение. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат Виктория Сюмар.

Нардеп подчеркнула, что вопрос санкций еще должен быть вынесен на рассмотрение СНБО, ведь постановление ВР не означает их автоматическое внедрение.

"Посмотрим, будет ли этот вопрос вынесен на рассмотрение СНБО. Ведь на самом деле этим вопросом парламент только апеллировал к СНБО проверить факты. Такие факты должны быть предоставлены, СНБО их должен рассмотреть, а только после этого могут быть введены либо не введены санкции. То есть, процедура должна быть такая", - сообщила Сюмар.

Парламентарий не исключила, что телеканалы будут обжаловать решение СНБО о применении санкций, если оно будет принято.

"Все действия в рамках законодательства являются их правом. Если телеканалы это будут обжаловать, то, очевидно, телеканалы это будут обжаловать. Все может быть", - добавила она.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Накануне Рада отказалась отменить обращение к СНБО о санкциях против двух телеканалов.

На прошлой неделе Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания назначила внеплановую проверку телеканала NewsOne. Проверка инициирована в связи с передачей управления телеканалом Андрею Портнову, который также подтвердил данную информацию.