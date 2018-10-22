У комітеті ВР заявили, що телеканали спробують оскаржити санкції

Фото: Вікторія Сюмар (rada.gov.ua)

За словами Сюмар, усі дії телеканалів у межах законодавства є їх правом

Якщо Рада національної безпеки та оборони (РНБО) прийматиме рішення про застосування санкцій до телеканалів, то телеканали в межах законодавства зможуть спробувати оскаржити це рішення. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики, народний депутат Вікторія Сюмар.

Нардеп підкреслила, що питання санкцій ще має бути винесено на розгляд РНБО, адже постанова ВР не означає їх автоматичне впровадження.

"Подивимось, чи буде це питання винесено на розгляд РНБО. Адже, насправді, цим питанням парламент лише апелював до РНБО перевірити факти. Такі факти мають бути надані, РНБО має їх розглянути, а тільки після цього можуть бути впроваджені або не впроваджені санкції. Тобто, процедура має бути така", - повідомила Сюмар.

Парламентар не виключила, що телеканали будуть оскаржувати рішення РНБО про застосування санкції, якщо воно буде прийнято.

"Усі дії у межах законодавства є їх правом. Якщо телеканали це оскаржуватимуть, то, очевидно, телеканали це оскаржуватимуть. Все може бути", - додала вона.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав звернення до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Напередодні Рада відмовилася скасувати звернення до РНБО про санкції проти двох телеканалів.

Минулого тижня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Перевірка ініційована у зв'язку з передачею управління телеканалом Андрію Портнову, який також підтвердив дану інформацію.