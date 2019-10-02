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В комитете ВР прогнозируют тотальное закрытие бизнеса из-за налоговых инициатив

Новости » Экономика    02.10.2019 - 09:59
В комитете ВР прогнозируют тотальное закрытие бизнеса из-за налоговых инициатив
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Скандальный законопроект будет иметь страшные негативные последствия для экономики, предупредили в комитете

Принятие скандального налогового законопроекта №1210, инициированного главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевим, приведет к тотальному закрытию бизнеса уже к концу 2019 года. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина, комментируя заседание профильного комитета.

"Законопроект будет иметь страшные негативные последствия для всей экономики: это тотальное закрытие крупного и среднего бизнеса уже к концу этого года", - сказала нардеп.

В частности, на заседании говорилось о том, что рентная плата для отечественной металлургии станет выше в десять раз, чем у прямых конкурентов – российских производителей.

Несмотря на мнение участников и критику законопроекта со стороны бизнес ассоциаций, международных и отечественных экспертов и аналитиков, профильный комитет таки рекомендовал Раде одобрить законопроект 1210 в первом чтении. Бизнес обеспокоен, что в дальнейшем их аргументы также не будут учтены.

Ранее член профильного комитета Ольга Белькова заявила, что ни один народный депутат не может до конца разобраться в налоговых законопроектах №1210 и №1210-1, которыми предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс. По ее словам, законопроекты затрагивают такой широкий круг вопросов, что практически ни один из парламентариев, даже в профильном комитете, не в состоянии охватить своим вниманием и понять весь законопроект до конца.

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