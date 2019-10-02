В комітеті ВР прогнозують тотальне закриття бізнесу через податкові ініціативи

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Скандальний законопроект матиме страшні негативні наслідки для економіки, попередили в комітеті

Ухвалення скандального податкового законопроект №1210, ініційованого головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, призведе до тотального закриття бізнесу вже до кінця 2019 року. Про це заявила народний депутат, Ніна Южаніна, коментуючи засідання профільного комітету.

"Законопроєкт матиме страшні негативні наслідки для всієї економіки: це тотальне закриття великого та середнього бізнесу вже до кінця цього року", - сказала нардеп.

Зокрема на засіданні йшлося про те, що рентна плата для вітчизняної металургії стане вищою у десять разів, ніж у прямих конкурентів – російських виробників.

Попри думку учасників та критику законопроекту з боку бізнесових асоціацій, міжнародних та вітчизняних експертів і аналітиків, профільний комітет таки рекомендував Раді схвалити законопроєкт 1210 у першому читанні. Бізнес занепокоєний, що надалі їхні аргументи також не будуть враховані.

Раніше член профільного комітету Ольга Бєлькова заявила, що жоден народний депутат не може до кінця розібратися в податкових законопроектах №1210 та №1210-1, якими передбачено внесення змін в Податковий кодекс. За її словами, законопроекти зачіпають таке широке коло питань, що практично ні один з парламентаріїв, навіть у профільному комітеті, не в змозі охопити своєю увагою і зрозуміти весь законопроект до кінця.