В комитете ВР объяснили различия в законе и указе о военном положении

Фото: Иван Винник (УНИАН)

Винник разъяснил момент с отсутствием перечня областей в указе главы государства

Секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник объяснил различия в законе и указе президента о введении военного положения в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

В частности, Винник разъяснил момент с отсутствием перечня областей в указе главы государства и их наличие в принятом Верховной радой законе.

"Конституция Украины и закон о правовом режиме военного положения говорит, что указ президента о введении военного положения вступает в силу и вводится в действие законом. Соответственно, если в законе есть какие-то различия и ограничения по отношению к указу, то, как говорит статья 190 Регламента, вступают в силу положения в тексте из содержания проголосованного законопроекта. Соответственно в указе №393 действительно нет географии, ограниченной десятью областями, но, учитывая, что она есть в тексте закона, который подписал сегодня Парубий и подписал сегодня президент, и завтра он будет опубликован в "Урядовом курьере", то вступит в силу география, которая будет касаться этих 10 областей", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Винник заявил, что пока в Украине не действует правовой режим военного положения. Хотя ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине введено с 26 ноября 2018 года.

Как писало РБК-Украина, вчера глава парламента Андрей Парубий объяснил журналистам, что военное положение в части областей Украины начнется с момента вступления в силу закона, который приняла Верховная рада. Так, Парубий анонсировал, что намерен подписать закон утром 28 ноября и добавил, что документ вступит в силу в течение среды.

Следует также отметить, что в издании "Урядовый курьер" разъяснили, что согласно части шестой статьи 5 закона "О правовом режиме военного положения" указ президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный ВР, официально будет обнародован вместе с законом об утверждении такого указа президента. Подчеркивается, что указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу такого закона.

Таким образом, в настоящее время ни закон, ни соответственно указ, не вступили в силу.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня утром президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. К этому документ подписал председатель парламента Андрей Парубий.