У комітеті ВР пояснили відмінності у законі та указі про воєнний стан

Фото: Іван Вінник (УНІАН)

Вінник роз'яснив момент з відсутністю переліку областей в указі голови держави

Секретар комітету парламенту з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник пояснив відмінності у законі та указі президента про запровадження воєнного стану в Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Вінник роз'яснив момент з відсутністю переліку областей в указі голови держави та їх наявність у прийнятому Верховною радою законі.

"Конституція України і закон про правовий режим воєнного стану говорить, що указ президента про введення воєнного стану набуває чинності і вводиться у дію законом. Відповідно, якщо у законі є якісь відмінності і обмеження по відношенню до указу, то, як говорить стаття 190 Регламенту, набувають чинності положення в тексті із змісту проголосованого законопроекту. Відповідно в указі №393 дійсно немає географії, обмеженої десятьма областями, але, враховуючи, що вона є у тексті закону, який підписав сьогодні Парубій і підписав сьогодні президент, і завтра він буде опублікований в "Урядовому кур'єрі", то набуде чинності географія, яка буде стосуватися цих 10 областей", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, Вінник заявив, що наразі в Україні не діє правовий режим воєнного стану. Хоча раніше президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні запроваджено з 26 листопада 2018 року.

Як писало РБК-Україна, вчора глава парламенту Андрій Парубій пояснив журналістам, що воєнний стан в частині областей України почнеться з моменту набуття чинності законом, який прийняла Верховна рада. Так, Парубій анонсував, що має намір підписати закон вранці 28 листопада і додав, що документ набуде чинності протягом середи.

Слід також зазначити, у виданні "Урядовий кур'єр" роз'яснили, що згідно з частиною шостою статті 5 закону "Про правовий режим воєнного стану" указ президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений ВР, офіційно буде оприлюднено разом з законом про затвердження такого указу президента. Підкреслюється, що указ набирає чинності одночасно з набранням чинності такого закону.

Таким чином, на даний час ні закон, ні відповідно указ, не набрали чинності.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні вранці президент України Петро Порошенко підписав законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. До цього документ підписав голова парламенту Андрій Парубій.