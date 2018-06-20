В комитете Рады просят ГПУ рассекретить материалы представлений на Вилкула и Колесникова

Сейчас за разглашение материалов производства по нардепам наступает уголовная ответственность

Генеральная прокуратура (ГПУ) должна надлежащим образом рассекретить материалы представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова таким образом, чтобы комитет мог их рассмотреть, не нарушая закон. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник.

"Генпрокуратура должна сформировать представление (относительно Вилкула и Колесникова, - ред.) таким образом, чтобы его могли рассмотреть и дать заключение. Мы должны понимать статус материалов, предоставляемых Генпрокуратурой. Сейчас это материалы уголовного производства, за разглашение которых наступает уголовная ответственность", - рассказал Пинзеник.

По его словам, на сегодняшний день следователь не предоставил членам комитета полномочия разглашать материалы досудебного следствия по Вилкулу и Колесникову.

"Тогда рассекречивайте надлежащим образом. Генпрокуратура должна определить объем материалов, который готова раскрыть на данном этапе. (ГПУ - ред.) должна определить: в процессуальный способ или под расписку круг лиц, имеющих право ознакомиться с материалами, а также с чем мы можем ознакомить, например, Вилкула", - заявил нардеп.

Напомним, комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента вернул главе парламента Андрею Парубию представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Вилкула и Колесникова.