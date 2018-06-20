У комітеті Ради просять ГПУ розсекретити матеріали подань на Вілкула та Колєснікова

Наразі за розголошення матеріалів провадження щодо нардепів настає кримінальна відповідальність

Генеральна прокуратура (ГПУ) має у належний спосіб розсекретити матеріали подань на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова таким чином, щоб комітет міг їх розглянути, не порушуючи закону. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник.

"Генпрокуратура має сформувати подання (стосовно Вілкула та Колєснікова, - ред.) таким чином, щоб його могли розглянути і надати висновок. Ми маємо розуміти статус матеріалів, які надаються Генпрокуратурою. Наразі це матеріали кримінального провадження, за розголошення яких настає кримінальна відповідальність", - розповів Пинзеник.

За його словами, на сьогоднішній день слідчий не надав членам комітету повноваження розголошувати матеріали досудового слідства щодо Вілкула та Колєснікова.

"Тоді розсекречуйте у належний спосіб. Генпрокуратура має визначити обсяг матеріалів, які готова розкрити на даному етапі. (ГПУ, - ред.) має визначити: у процесуальний спосіб чи під розписку коло осіб, які мають право ознайомитись із матеріалами, а також з чим ми можемо ознайомити, наприклад, Вілкула", - заявив нардеп.

Нагадаємо, комітет ВР з питань регламенту і організації роботи парламенту повернув голові парламенту Андрію Парубію подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Вілкула та Колєснікова.