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У комітеті Ради просять ГПУ розсекретити матеріали подань на Вілкула та Колєснікова

НовиниПолітика    20.06.2018 - 14:22
Фото: Павло Пинзеник (nfront.org.ua)
Фото: Павло Пинзеник (nfront.org.ua)

Наразі за розголошення матеріалів провадження щодо нардепів настає кримінальна відповідальність

Генеральна прокуратура (ГПУ) має у належний спосіб розсекретити матеріали подань на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова таким чином, щоб комітет міг їх розглянути, не порушуючи закону. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник.

"Генпрокуратура має сформувати подання (стосовно Вілкула та Колєснікова, - ред.) таким чином, щоб його могли розглянути і надати висновок. Ми маємо розуміти статус матеріалів, які надаються Генпрокуратурою. Наразі це матеріали кримінального провадження, за розголошення яких настає кримінальна відповідальність", - розповів Пинзеник.

За його словами, на сьогоднішній день слідчий не надав членам комітету повноваження розголошувати матеріали досудового слідства щодо Вілкула та Колєснікова.

"Тоді розсекречуйте у належний спосіб. Генпрокуратура має визначити обсяг матеріалів, які готова розкрити на даному етапі. (ГПУ, - ред.) має визначити: у процесуальний спосіб чи під розписку коло осіб, які мають право ознайомитись із матеріалами, а також з чим ми можемо ознайомити, наприклад, Вілкула", - заявив нардеп.

Нагадаємо, комітет ВР з питань регламенту і організації роботи парламенту повернув голові парламенту Андрію Парубію подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Вілкула та Колєснікова.

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Теги публікації: Борис Колесніков, Олександр Вілкул, ГПУ, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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