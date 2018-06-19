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Комитет Рады вернул Парубию представление Генпрокуратуры на Вилкула и Колесникова

НовостиПолитика    19.06.2018 - 19:06
Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)
Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Соответствующее решение было принято на заседании комитета 19 июня

Комитет Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента вернул председателю парламента Андрею Парубию представления Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Соответствующее решение было принято на заседании комитета во вторник, 19 июня.

В решении указано, что Вилкул и Колесников якобы не получили для ознакомления представление ГПУ и дополнительные материалы к этих представлений. Также отмечается, что в сопроводительных письмах генерального прокурора Юрия Луценко к представлениям "отсутствуют какие-либо оговорки о статусе" дополнительных материалов. Оба нардепы утверждают, что попросили Луценко дать разъяснение 29 мая 2018.

"Вместо этого комитет получил ответ за подписью заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука, статус которого в уголовных процессах, по которым были внесены представления, комитета неизвестен", - цитирует комитет показания нардепов.

"Учитывая указанное, Комитет решил вернуть председателю Верховной Рады Украины оригинал представления от 15 мая 2018 года "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вилкула Александра Юрьевича", поддержанного и внесенного в Верховную Раду Украины 25 мая 2018 года генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В., с приложенными материалами, которыми обосновывается представление, в 1 томе (всего 331 арк.) для возврата Генеральному прокурору Украины", - говорится в решении.

Также аналогичное решение принято относительно представления на Колесникова. Решено повторно обратиться к генпрокурору Луценко, чтобы он предоставил Комитета разъяснения по поводу статуса документов, которые он вносит в парламент.

Напомним, 25 мая 2018 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную раду Украины представление на народного депутата от "Опоблоку" Александра Вилкула. Того же дня спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в комитет представление ГПУ на указанных нардепов.

 

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Теги публикации: неприкосновенность, Александр Вилкул  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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