В комитете Рады объяснили причины невозможности отмены акцизного налога на ввоз авто

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Поступления от акцизного налога важны для экономического состояния страны

Полная отмена акцизного налога на ввоз авто в Украину невозможна, ведь эти поступления важны для экономического состояния страны. Об этом рассказала председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Некоторые активисты, возможно, хотели бы полной отмены акцизного налога. Она невозможна по двум причинам. Во-первых, потому что сегодня поступления в бюджет от акцизных налогов составляют 7-10 миллиардов гривен в год", - сообщила Южанина.

Она подчеркнула, что Украина формирует налоговую политику в зависимости от экономического состояния и социальных обязательств.

"Я думаю, что растамаживать автомобили граждан вдохновит именно то, что средства будут полностью направлены в Пенсионный фонд. Принятые нормы, возможно, тяжелые для государства, ведь это действительно потери бюджета. Даже маленькие потери, которые могла рассчитать Государственная фискальная служба совместно с Минфином - 2 миллиарда гривен. Но мы пошли на такое решение - принимать этот законопроект. Я думаю, что со стороны Кабмина не будет вето, несмотря на потери бюджета", - добавила она.

Напомним, сегодня Верховная рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях"). Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогомлегковых транспортных средств" парламент принял во втором чтении.

Ранее сообщалось, что после принятия законопроектов о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией будет действовать скидка для тех, кто проведет растаможку автомобиля в течение 60 дней.