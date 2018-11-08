У комітеті Ради пояснили причини неможливості скасування акцизного податку на ввезення авто

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Надходження від акцизного податку важливі для економічного стану країни

Повне скасування акцизного податку на ввезення авто в Україну неможлива, адже ці надходження важливі для економічного стану країни. Про це розповіла голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Деякі активісти, можливо, хотіли б повною скасування акцизного податку. Воно неможливе з двох причин. По-перше, тому що сьогодні надходження до бюджету від акцизних податків становлять 7-10 мільярдів гривень на рік", - повідомила Южаніна.

Вона підкреслила, що Україна формує податкову політику в залежності від економічного стану та соціальних зобов'язань.

"Я думаю, що розмитнювати автомобілі громадян надихне саме те, що кошти будуть повністю спрямовані до Пенсійного фонду. Прийняті норми, можливо, важкі для держави, адже це дійсно втрати бюджету. Навіть маленькі втрати, які могла розрахувати Державна фіскальна служба спільно з Мінфіном - 2 мільярда гривень. Але ми пішли на таке рішення - приймати цей законопроект. Я думаю, що з боку Кабміну не буде вета, незважаючи на втрати бюджету", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("евроблях"). Відповідний законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизних налогомлегкових транспортних засобів" парламент ухвалив у другому читанні.

Раніше повідомлялося, що після прийняття законопроектів щодо оподаткування автомобілів з іноземною реєстрацією, буде діяти знижка для тих, хто проведе розмитнення автомобіля протягом 60 днів.