Законопроект о приходах готов к рассмотрению в Раде, - комитет

Фото: Николай Княжицкий (РБК-Украина, Виталий Носач)

В комитете прогнозируют, что закон включат в повестку дня в ближайшее время

Законопроект о возможности перехода общин в Православную церковь Украины (ПЦУ) уже готов к рассмотрению в сессионном зале парламента. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

По его словам, документ могут рассмотреть в ближайшее время.

"Один из таких законопроектов комитетом рассмотрен. Он готов к рассмотрению в зале Верховной рады в первом чтении. В ближайшее время его могут рассмотреть, это так", - заявил Княжицкий.

Парламентарий добавил, что законопроект не был рассмотрен на прошлой сессии. Поэтому его включат в повестку дня в ближайшее время.

"Нет такого, что переносится. Он в повестке дня сессии. Затем отдельно утверждается повестка дня недели. Утверждается с руководителями фракций. Этот законопроект готов к рассмотрению", - сказал нардеп.

По его словам, законопроект вынесут на рассмотрение, если он не требует внесения дополнительных поправок.

Напомним, в законопроекте о переходе приходов в Православную церковь Украины учтут все пожелания церкви, о чем заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он подчеркнул, что данный законопроект нужно принять как можно скорее, чтобы упростить механизм перехода общин в новую церковь.

Как писало РБК-Украина ранее, Вселенский патриархат в воскресенье, 6 января, предоставил томос Православной церкви Украины.