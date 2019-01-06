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У комітеті Ради не виключили появу нового закону про парафії

Новини » Політика    06.01.2019 - 18:42
У комітеті Ради не виключили появу нового закону про парафії
Фото: Микола Княжицький (РБК-Україна, Віталій Носач)

Княжицький допускає, що Парубій може підготувати новий закон

Після отримання томосу про автокефалію Православної церкви України у Верховній раді можуть зареєструвати новий законопроект про перехід церковних громад та об’єднання з ПЦУ. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

Зазначимо, що після вручення томосу про автокефалію у Стамбулі спікер ВР Андрій Парубій заявив, що у законопроекті про перехід парафій у ПЦУ врахують усі побажання церкви.

"Коли я читав заяву Парубія, я не зрозумів, чи він мав на увазі той самий закон, що вже є. Чи, можливо, він мав на увазі, що є інший закон, який він підготує у зв’язку з тою конкретною ситуацією, яка є зараз", - повідомив Княжицький.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Парубій заявив, що законопроект про перехід парафій до ПЦУ потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад в нову церкву.

РБК-Україна також писало, що законопроект про можливість переходу громад у Православну церкву України (ПЦУ) уже готовий до розгляду в сесійній залі парламенту. За словами Княжицького, проект закону, який наразі є у Раді, комітет уже розглянув. Парламентар також прогнозував, що документ можуть включити до порядку денного та розглянути найближчим часом.

Додамо, сьогодні Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України.

Порошенко закликав українців до спільної молитви 7 січня за створення ПЦУ Законопроект про парафії готовий до розгляду у Раді, - комітет
Новини України Андрій ПарубійцерковьТомосПЦУ
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