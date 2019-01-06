У комітеті Ради не виключили появу нового закону про парафії

Фото: Микола Княжицький (РБК-Україна, Віталій Носач)

Княжицький допускає, що Парубій може підготувати новий закон

Після отримання томосу про автокефалію Православної церкви України у Верховній раді можуть зареєструвати новий законопроект про перехід церковних громад та об’єднання з ПЦУ. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

Зазначимо, що після вручення томосу про автокефалію у Стамбулі спікер ВР Андрій Парубій заявив, що у законопроекті про перехід парафій у ПЦУ врахують усі побажання церкви.

"Коли я читав заяву Парубія, я не зрозумів, чи він мав на увазі той самий закон, що вже є. Чи, можливо, він мав на увазі, що є інший закон, який він підготує у зв’язку з тою конкретною ситуацією, яка є зараз", - повідомив Княжицький.

Нагадаємо, раніше спікер Ради Парубій заявив, що законопроект про перехід парафій до ПЦУ потрібно прийняти якомога швидше, щоб спростити механізм переходу громад в нову церкву.

РБК-Україна також писало, що законопроект про можливість переходу громад у Православну церкву України (ПЦУ) уже готовий до розгляду в сесійній залі парламенту. За словами Княжицького, проект закону, який наразі є у Раді, комітет уже розглянув. Парламентар також прогнозував, що документ можуть включити до порядку денного та розглянути найближчим часом.

Додамо, сьогодні Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України.