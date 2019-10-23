Комитет защиты журналистов требует освободить Асеева

Комитет защиты журналистов (CPJ) осудил "приговор" оккупантов об осуждении журналиста Станислава Асеева до 15 лет заключения. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В комитете заявили, что Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом.

"Станислав Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом. Он является журналистом, который подавал редкий взгляд на жизнь простых людей в зоне, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Так называемый суд, который приговорил Асеева, не является законным; его следует немедленно освободить и разрешить вернуться на подконтрольную Киеву территорию", - заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Добавим, Комитет защиты журналистов - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

Напомним, вчера оккупанты приговорили к 15 годам тюремного заключения Асеева. Его обвинили в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Также в материалах дела утверждают, что Асеева передавал данные в СБУ и вербовал в соцсетях проукраински настроенных лиц для сбора и передачи сведений военного характера.

Впрочем, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили наличие имени украинского журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.