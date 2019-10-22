США призвали Россию освободить Асеева

Фото: Станислав Асеев (facebook.com/egor.firsov)

Асеева было осуждено так называемой "ДНР" до 15 лет заключения

Соединенные Штаты Америки (США) призвали Россию освободить в неподконтрольном украинским властям Донецке украинского журналиста и публициста Станислава Асеева и призвали Россию и поддерживаемых ею силы освободить его. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что США призывают Россию освободить Асеева и других несправедливо задержанных украинцев.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что журналиста Станислава Асеева были осуждены так называемой ДНР до 15 лет заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, оккупанты приговорили к 15 годам тюремного заключение Асеева. Сообщается, что Асеева обвинили в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Также в материалах дела утверждают, что Асеева передавал данные в СБУ и вербовал в соцсетях проукраински настроенных лиц для сбора и передачи сведений военного характера.

Кроме того, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили наличие имени украинского журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.

РБК-Украина сообщало, что Асеев в эфире пропагандистской программы на одном из российских телеканалов "признался" в якобы работе на украинскую разведку.