ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США призвали Россию освободить Асеева

Новости » Общество    22.10.2019 - 19:25
США призвали Россию освободить Асеева
Фото: Станислав Асеев (facebook.com/egor.firsov)

Асеева было осуждено так называемой "ДНР" до 15 лет заключения

Соединенные Штаты Америки (США) призвали Россию освободить в неподконтрольном украинским властям Донецке украинского журналиста и публициста Станислава Асеева и призвали Россию и поддерживаемых ею силы освободить его. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что США призывают Россию освободить Асеева и других несправедливо задержанных украинцев.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что журналиста Станислава Асеева были осуждены так называемой ДНР до 15 лет заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, оккупанты приговорили к 15 годам тюремного заключение Асеева. Сообщается, что Асеева обвинили в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Также в материалах дела утверждают, что Асеева передавал данные в СБУ и вербовал в соцсетях проукраински настроенных лиц для сбора и передачи сведений военного характера.

Кроме того, представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердили наличие имени украинского журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.

РБК-Украина сообщало, что Асеев в эфире пропагандистской программы на одном из российских телеканалов "признался" в якобы работе на украинскую разведку.

Эрдоган пригрозил продолжить наступление на Сирию Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДНРзаключение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь