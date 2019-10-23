Комітет захисту журналістів вимагає звільнити Асєєва

Комітет захисту журналістів (CPJ) засудив "вирок" окупантів про засудження журналіста Станіслава Асєєва до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У комітеті заявили, що Асєєв не є ані шпигуном, ані екстремістом.

"Станіслав Асєєв не є ані шпигуном, ані екстремістом. Він є журналістом, який подавав рідкісний погляд на життя простих людей у зоні, що контролюється підтримуваними Росією сепаратистами. Так званий суд, який засудив Асєєва, не є законним; його слід негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію", - заявила координатор програми CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

Додамо, Комітет захисту журналістів - міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що займається захистом прав журналістів. Організація займається збором інформації про репресії і вбивства журналістів по всьому світу.

Нагадаємо, вчора окупанти засудили до 15 років ув'язнення Асєєва. Його звинуватили у "шпигунстві" та "закликах до екстремістської діяльності". Також в матеріалах справи стверджують, що Асєєва передавав дані в СБУ і вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів для збору і передачі відомостей військового характеру.

Втім, представники окремих районів Донецької та Луганської областей підтвердили наявність імені українського журналіста Станіслава Асєєва в списках на обмін.