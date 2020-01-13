Нардепы могут внести изменения в Регламент Рады на этой неделе

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также Рада должна принять изменения в налоговое законодательство

Верховная рада Украины может внести изменения в Регламент Верховной рады на этой неделе. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Также нардепы должны принять изменения в налоговое законодательство.

"Это последняя неделя сессионный второй сессии, и у нас есть несколько долгов, которые тянутся довольно давно. Это и изменения в налоговое законодательство комплексные - №1209-1210 по администрированию. Это важные законопроекты, которые мы на этой неделе должны уже во втором чтении принять. Это и работа по Регламенту. Есть такие изменения, они в первом чтении по вообще усовершенствованию работы самой Верховной рады, и есть проект на второе чтение по электронной форме. Меньше бумаг, больше диджитализации в стенах ВР", - заявил Корниенко.

Напомним, парламент принял за основу законопроект №2492, которым предусмотрена отсрочка окончательного перехода на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года. За документ проголосовали 259 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в ВР заверили, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.

Как писало РБК-Украина, парламент 17 октября принял во втором чтении соответствующий проект закона №1044-1, его поддержали 256 нардепов. Закон уже был опубликован и вступил в силу. При этом он вводится в действие с первого дня третьей сессии Рады. Третья сессия должна стартовать в феврале.