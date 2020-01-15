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Комітет ВР виявив ознаки корупції у проекті змін до Регламенту

Новини » Політика     15.01.2020 - 17:55
Комітет ВР виявив ознаки корупції у проекті змін до Регламенту
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Законопроект Арахамії не відповідає вимогам антикорупційного законодавства

Комітет Верховної ради України з питань антикорупційної політики визнав, що законопроект №2691 про зміни в Регламент парламенту не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончаренко, за це рішення проголосували частина народних депутатів з фракції "Слуга народу".

Комітет ВР виявив ознаки корупції у проекті змін до Регламенту

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрований законопроект про зміни до Регламент парламенту, яким пропонується голосувати на пленарному тижні тільки в четвер. Законопроект №2691 внесли в парламент керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і інші депутати з цієї фракції.

Запропонованими змінами визначається, що у дні проведення пленарних засідань щотижня, як правило: у вівторок і середу буде проводитися обговорення законопроектів за процедурою першого, другого чи третього читання; в четвер - голосування.

Також законопроектом визначається, що при розгляді законопроектів у другому читанні Верховна рада проводить голосування по кожній пропозиції, поправці, щодо якої було прийнято рішення щодо попередньої підтримки не менш ніж однією третиною голосів.

При цьому 13 січня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада може внести зміни в Регламент Верховної ради на цьому тижні.

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