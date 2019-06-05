Комітет ВР рекомендував Авакову провести переатестацію поліцейських

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Рішення комітету пов'язане з вбивством дитини Київської області, в якому підозрюють поліцейських

Комітет Верховної ради рекомендував міністру МВС Арсену Авакову та голові Національної поліції Сергію Князєву провести переатестацію співробітників поліції. Про це заявив голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

За відповідне рішення проголосували члени комітету під час засідання з питання ситуації з розслідуванням вбивства 5-річного хлопчика у Переясла-Хмельницькому Київської облсти.

"В даному випадку ми направляємо рішення голови парламенту, в тому числі міністру МВС, в Генеральну прокуратуру, директор ДБР тут присутній. По-перше, комітету взяти на контроль розслідування злочину. Міністру МВС, голові Національної поліції, Генпрокурору, директору ДБР забезпечити належні умови для якнайшвидшого розслідування злочину... Третє, рекомендувати міністру МВС Арсену Авакову та голові Нацполіції Сергію Князєву провести переатестацію співробітників поліції. Мається на увазі профілактичні заходи...", - заявив Кожем'якін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що один з підозрюваних у вбивстві дитини поліцейський вже був звільнений з правоохоронних органів за службову невідповідність у 2015 році.

Як відомо, 1 червня 2019 нетверезі співробітники патрульної поліції в Переяслав-Хмельницькому вирішили постріляти по металевих банках. В результаті стрілянини вони потрапили в 5-річного хлопчика, який в цей час грав на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Хлопчик помер у лікарні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини, якого поранили патрульні поліцейські.

Крім того, начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.