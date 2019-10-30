Комитет ВР рассмотрит законопроекты о референдумах

На заседании комитета Верховной Рады сегодня, 30 октября, рассмотрят три законопроекта о референдумах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регионального развития.

По словам председателя комитета Андрея Клочко, соответствующее решение принято на заседании подкомитета.

"В перерыве провели заседание подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии на котором приняли решение вынести на рассмотрение Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства законопроекты о референдуме", - сообщил Клочко в Facebook.

Так, на заседании комитета будет рассмотрен законопроект лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко №2182 "О всеукраинском референдуме", законопроект внефракционного депутата Дмитрия Шпенова №1221 "О местном референдуме, а также законопроект депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" №1123" О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе ".

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что разработка закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от переговоров в нормандском формате. Действующий закон был введен в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало, что 30 октября вступил в силу законопроект о лишении депутатов выплат из-за прогулов. Нардепов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят.