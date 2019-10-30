Комітет ВР розгляне законопроекти про референдуми

На засіданні комітету Верховної Ради сьогодні, 30 жовтня, розглянуть три законопроекти про референдуми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку.

За словами голови комітету Андрія Клочко, відповідне рішення прийнято на засіданні підкомітету.

"У перерві провели засідання підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії на якому прийняли рішення винести на розгляд Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування законопроекти про референдум", - повідомив Клочко Facebook.

Так, на засіданні комітету буде розглянуто законопроект лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко №2182 "Про всеукраїнський референдум", законопроект позафракційного депутата Дмитра Шпенова №1221 "Про місцевий референдум, а також законопроект депутатів від фракції "Опозиційна платформа - За життя" №1123" Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою ".

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що розробка закону про особливий статус Донбасу буде залежати від переговорів у нормандському форматі. Чинний закон був введений в 2014 році і продовжений до 31 грудня 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня набув чинності законопроект про позбавлення депутатів виплат через прогули. Нардепів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать.