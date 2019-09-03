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Комитет ВР рассмотрит законопроект о "сплите" до конца недели

Новости » Экономика    03.09.2019 - 18:16
Комитет ВР рассмотрит законопроект о "сплите" до конца недели

Закон примут с замечаниями комитета

Законопроект о консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о "сплите") будет рассмотрен профильным комитетом парламента до конца недели. Об этом заявил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Дубинский считает что в Украине нужно консолидировать надзор над всеми финансовыми институтами в одних руках.

"Поэтому законопроект о "сплите" уже был согласован с МВФ. И был разработан, уже существовал, там есть несколько системных поправок, которые будут вноситься. Завтра мы будем рассматривать его на рабочих группах. А я думаю, что до конца недели он будет предварительно рассмотрен комитетом", - заявил Дубинский.

По словам нардепа, законопроект могут принять с замечаниями профильного комитета.

"Будут вынесены выводы, и будут внесены в этот законопроект, на базе которых замечаний он может быть принят. Например, он может быть принят в первом чтении с замечаниями комитета", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке законопроект о "сплите", который передает Национальному банку полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями. Президент 2 сентября заявил, что законопроект о "сплите" должен быть принят до 1 октября 2019 года. Ответственными назначены спикер парламента Дмитрий Разумков и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрение законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.

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