Комитет ВР рассмотрит закон об усилении регулирования использования ядерной энергии

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом предлагается изменить закон о лицензировании видов хозяйственной деятельности

Комитет парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассмотрит законопроект №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу безопасности использования ядерной энергии". Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета, опубликованная на сайте Верховной рады Украины.

Комитет рассмотрит законопроект во втором чтении.

"Законопроекты, по разработке которых комитет определен главным: проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу безопасности использования ядерной энергии (р.№2372, второе чтение). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (р.№3356)", - говорится в повестке дня.

Напомним, в конце апреля Рада поддержала за основу законопроект №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу безопасности использования ядерной энергии", за него проголосовали 295 нардепов.

Как писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.